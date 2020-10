Davis: "LeBron ve ben, Kobe ile Shaq gibiyiz!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, kendisi ve LeBron James'in eski Lakers efsaneleri Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant gibi olduklarını söyledi.



Lakers'ın Miami Heat'i 124-114'lük skorla mağlup ettiği serinin dün geceki 2. maçında, Davis 20 şuttan 15'inde isabet bularak 32 sayı ve 14 ribaund kaydetmişti. Lakers, tarihinin 17. NBA şampiyonluğundan sadece iki galibiyet uzakta.



Final serisinde 33.0 sayı ve 11.5 ribaund ortalamaları ile oynayan Davis, maçtan sonra şu açıklamaları yaptı:



"Bu gece gelip bu maçın bizim için kazanılması gereken bir maç olduğunu söylemiştik. Bir sonraki maça da gelip aynı şekilde kazanılması gereken bir maç olduğunu söyleyeceğiz ve sonraki maçlarda da aynı şekilde..."



Karşılaşmayı 33 sayı, 9 ribaund ve 9 asist ile tamamlayan LeBron ise, şunları söyledi:



"Çok daha iyi olabileceğimizi biliyoruz. Kendim ve AD sadece bir galibiyetle tatmin olmuş değiliz. Harika olmak istiyoruz. Bu geceki performansımızdan kesinlikle memnun değildik. 3. maçta daha iyi olacağımızı biliyoruz."



DAVIS, SADECE 5 ŞUT KAÇIRDI!



Dün gece Davis, Heat'in en iyi savunma oyuncusu olan pivot Bam Adebayo (omuz sakatlığı) ve önde gelen skorerlerinden biri olan oyun kurucu Goran Dragic (ayak) olmadan oynayan Heat'e karşı oldukça dominant bir performans sergilemişti.



Heat'in alan savunmasına karşı 14 şutundan 9'unda isabet bulan Davis, kendi şutunu yarattığında 10 üzerinden 8 isabetle, takım arkadaşlarının pasları sonrası attığı şutlarda ise 10 şuttan 7 isabetle oynamıştı. Miami kendisinin önüne altı farklı savunma oyuncusu yollamıştı ve AD, Andre Iguodala hariç hepsinin üzerinden sayı bulmuştu.



Davis'in bu harika performansı sonrası, kendisi ve James, tüm zamanların en iyi Lakers ikilileri olarak Bryant ve O'Neal ile nasıl karşılaştırıldıklarına dair maç sonrası soruları yanıtladılar.



"BEN SHAQ, DAVIS İSE KOBE GİBİ"



LeBron, şu açıklamaları yaptı:



"Lisedeyken Kobe-Shaq ikilisini izlemek, hayatımda basketbol perspektifinden şahsen gördüğüm en baskın dominant ikiliyi izleme tecrübesiydi. Tabii ki Shaq'ın ortaya koyduğu gücü biliyorduk, ancak Kobe'nin oynadığı zarafet ve gücü de aynı zamanda biliyorduk. Sahanın her iki tarafında da çok dominantlardı. Bu büyük oyuncularla anılabilmemiz bize gerçekten bulunduğumuz noktayı hatırlatan bir şey."



James'e, Lakers'ın şu anki süperstar ikilisinden hangisinin O'Neal olduğu ve hangisinin daha çok Bryant gibi oynadığı soruldu:



"Shaq'ın boyutuna, gücüne ve hızına bakarsanız, kariyerim boyunca oynadığım oyuna bakıp benim gibi olduğunu söyleyebilirsiniz. Sonra zarafete, şut atma, boyalı alanda, sırtı dönük ve üçlük çizgisi dışında oynama yeteneğine baktığınızda da, sanırım bu anlamda AD'nin oyununun bazı yönlerinin Kobe'nin oyunu ile karşılaştırılabileceğini söyleyebiliriz."



"Ama bence dördümüz de kazanmaya yönelik bir zihniyete sahibiz. Burada kendim ve Kobe ve Shaq ile AD hakkında konuştuğuma bile inanamıyorum."



DAVIS, TAM TERSİNİ SÖYLEDİ!



Davis ise Kobe & Shaq ikilisi hakkında fikirlerini şöyle yansıttı:



"Gördüğümüz en iyi ikili onlar. Birden fazla şampiyonluk aldılar. İkisi de çok dominanttı. Ama aynı zamanda, ikisi de oldukça özverililerdi. İkisinin de takımlarını kazanmaya yönlendiren, rekabetçi ruhları vardı. Sanırım ben ve Bron da onlar gibiyiz. Bizim kadar kazanmak isteyen ve her maçta dominant olmak isteyen iki adamınız olduğunda, bu gece olduğu gibi skor üreten, ribaund alabilen ve takım arkadaşlarını da bulabilen iki oyuncunun performanslarını izlemiş oluyorsunuz. Bunu nadiren görürsünüz. İkimizin ve bu takımın özel olduğunu biliyoruz ve bundan yararlanmaya çalışıyoruz."



"Koşullar ne olursa olsun kazanmak isteyen iki kişiyiz. İkimiz de ekibimizin kazanmasına yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yaptığımızdan emin olmak istiyoruz. Bu şekilde özverili iki adamınız olduğunda. her zaman güzel şeyler olmayablir. Bazen tartışacağız ve anlaşmazlıklar yaşayacağız, ama bunların doğru niyetle yapıldığını biliyoruz.



Davis'in hangi oyuncunun Shaq, hangi oyuncunun ise Kobe gibi olduğuna dair soruya yanıtı ise şu şekildeydi:



"LeBron Kobe'dir, çünkü topu süren o. Ve ben de boyalı alanda oynadığım için, Shaq'ım."



İkilinin toplamda 65 sayı attığı dün geceki performansları, şu şekildeydi!: