Davis: "Lakers'ta kalacağıma dair hiç şüphem yoktu!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers ile imzaladığı yeni maksimum kontratından bahsetti.



Davis, geçtiğimiz gün Lakers ile sözleşme uzatmasını resmen imzaladı ve Los Angeles'ta en az beş yıl daha kalmaya hazırlanıyor.



Ekibin bugünü ve geleceği olarak görülen Davis, bu durumdan oldukça mutlu ve organizasyon içinde ne kadar değerli olduğunu bildiğinden ötürü, bulunduğu yeri çok seviyor.



Spectrum SportsNet'ten Chris Geeter McGee ile bu uzatma kontratı hakkında konuşan Davis, neden Los Angeles'ta kalmaya ve geçen sezon ilk NBA şampiyonluğunu kazandığı takım olan Lakers ile devam etmeye karar verdiğine dair konuştu.



"KALACAĞIMA DAİR BİR ŞÜPHE YOKTU!"



Davis, takımdan ayrılma niyetinin hiç olmadığını, sadece işleri derinlemesine düşünmek ve geleceği için doğru kararı vermek istediğini anlattı:



"Bu süreçte her şeye sırasıyla bakmak istedim. Açıkçası Los Angeles ile şampiyonluk kazanmak çok güzeldi. Rob'ın (Pelinka, genel menajer) ve Jeanie'nin (Buss, takım sahibi) bir araya getirdiği takım ve Linda (Rambis, özel proje yöneticisi) ile ön bürodaki tüm insanlar harikaydı ve özel bir şey başardık. Özellikle 2020'de olan bitenleri düşününce.



Takıma tekrar katılmam konusunda herhangi bir şüphem olduğunu hiç sanmıyorum, bu sadece lojistiği ve benim ve ailem için en iyisinin ne olduğunu anlamaya çalışmakla ilgiliydi ve sonunda bir kontrat üzerinde anlaşabildik. Yani bu konuda heyecanlıyım ve Dudz'ın (Jared Dudley) "Büyük 3'lü" olarak adlandırdığı ben, kendisi ve LeBron (James) ile bir araya geleceğim için mutluyum. Harika vakit geçireceğiz. Önümüzde harika bir vazife daha var, ekip harika görünüyor, çocuklar çalışıyor, bu yüzden çok heyecanlıyım."



"FIRSAT VARKEN, NEDEN KULLANMAYAYIM?"



Üstelik AD, Los Angeles'ın bulunmak istediği yer olduğunu ve insanların başlangıçta düşündüğünden daha fazlası olan 4+1'lik bir kontrat imzalamasına rağmen, bundan ötürü hiç pişmanlık duymadığını belirtti:



"L.A., bulunmak istediğim yer. Ekibi bir araya getirmekle harika bir iş çıkardılar. Bulunmak istediğim, bulunmayı çok sevdiğim bir yerdeyim. Yazları hep buradayım ve şimdi önümüzdeki beş yıl boyunca burada tam zamanlı yaşayacağım. Bu yüzden, beş yıllığına burada, sevdiğim yerde olmanın ve hiçbir yere gitmeyi planlamamanın, harika bir şey olduğunu düşündüm. Elimde bu fırsat varken, neden en iyisini çıkarmaya çalışmayayım?"



