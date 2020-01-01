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"Davis, Lakers şampiyon olamazsa, Bulls'a gidebilir" iddiası!

Eski NBA oyuncusu ve şimdiki analist Jay Williams, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in, Lakers'ın şampiyonluğu kazanamaması durumunda, memleketinin takımı Chicago Bulls'a gidebileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu ve şimdiki analist Jay Williams, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in, Lakers'ın şampiyonluğu kazanamaması durumunda, memleketinin takımı Chicago Bulls'a gidebileceğini söyledi.

Yaklaşan serbest oyuncu dönemiyle birlikte, birçok kişi Davis'in şu anki takımı şampiyonluğu kazanamazsa, gelecek sezon yeni bir takımın formasını giyebileceğine inanıyor.

Heavy'den Brandon "Scoop B" Robinson ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Williams, Lakers'ın bu playoff sonunda işi halledememesi durumunda, Davis'in takımını değiştirebileceğini iddia etti:

"Anthony Davis geliyor, millet. O geliyor. Lakers bu yıl başaramazsa, merhaba, Chicago. Kendisi oranın çocuğu. Memleketine dönmek ve orayı temsil etmek isteyen insanlarla görüşme yapmaya başlamalıyız. İnsanlar, LeBron'un Cleveland'a geri döneceğini duyunca gülmüşlerdi, değil mi? Artık devir değişti. Neler olduğuna bakın. Bunların bir anlamı var."

27 yaşındaki süperstar, bu sezon %50 şut isabetiyle maç başına 26.0 sayı, 9.3 ribaund ve 2.3 blok ortalamaları ile oynuyor ve Lakers'ı meşru bir şampiyonluk adayına dönüştürmüş durumda.


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