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Davis: "Lakers olarak, Monk'ı alabildiğimize hala şaşırıyoruz"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'ın önceki yaz döneminde Malik Monk'ı kadrosuna katabilmesinden ötürü hala "şaşkın" olduğunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'ın önceki yaz döneminde Malik Monk'ı kadrosuna katabilmesinden ötürü hala "şaşkın" olduğunu dile getirdi.

23 yaşındaki Monk, Brooklyn Nets'e karşı takımın 97-123 mağlup olduğu ilk hazırlık maçında, 21 dakika süre alarak 15 sayı kaydetmiş ve herkesi etkilemişti.

Maç sonrası röportajda AD, Monk'ı överek, onunla aynı sahayı paylaşmaktan heyecan duyduğunu belirtti:

"Dürüst olmak gerekirse, onu alabildiğimize hala şaşırıyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Oynadığı dakikalarda neler yaptığını gördük. Üç seviyede de şut atabiliyor. Sıkı oynuyor ve oyunu da doğru bir şekilde okuyor. O yüzden bu yıl onunla oynamak eğlenceli olacak."


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