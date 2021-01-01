Davis: "Lakers olarak, Monk'ı alabildiğimize hala şaşırıyoruz"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'ın önceki yaz döneminde Malik Monk'ı kadrosuna katabilmesinden ötürü hala "şaşkın" olduğunu dile getirdi.



23 yaşındaki Monk, Brooklyn Nets'e karşı takımın 97-123 mağlup olduğu ilk hazırlık maçında, 21 dakika süre alarak 15 sayı kaydetmiş ve herkesi etkilemişti.



Maç sonrası röportajda AD, Monk'ı överek, onunla aynı sahayı paylaşmaktan heyecan duyduğunu belirtti:



"Dürüst olmak gerekirse, onu alabildiğimize hala şaşırıyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Oynadığı dakikalarda neler yaptığını gördük. Üç seviyede de şut atabiliyor. Sıkı oynuyor ve oyunu da doğru bir şekilde okuyor. O yüzden bu yıl onunla oynamak eğlenceli olacak."



