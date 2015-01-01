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Davis: "Lakers, NBA'in yeni hanedanı olabilir!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'ın NBA'deki bir sonraki hanedan olabileceğine inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'ın NBA'deki bir sonraki hanedan olabileceğine inandığını söyledi.

Davis, Lakers'ın bu sene de şampiyon olabileceği ve NBA'deki bir sonraki hanedan olarak Golden State Warriors'ın yerini alabileceği konusunda iyimserliğini belirtti:

"Bence son şampiyon olduğunuzda, lig için asıl standardı siz belirlemiş oluyorsunuz. Henüz ligin zirvesinde olduğumuzu söylemek istemiyorum, çünkü Warriors dört Finalden üçünü kazanmıştı.

Biz ise henüz bunu başaramadık. Ancak bir önceki yıl şampiyon olan ekiplerin, her takımın bulunmak istediği noktanın temsilcisi olduklarını düşünüyorum. Bu sene her takımın asıl hedefi biziz. Herkes Lakers'ı yenmek için uğraşıyor.

Şampiyon olduğunuz zaman, bunun olması doğaldır. Şu ana kadar şampiyonluğu Los Angeles'ta tekrarlamak adına gösterdiğimiz efor konusunda, harika bir iş çıkardık.

Her gece rakiplerimiz, bize karşı en iyi performanslarını sergilemeye çalışacak. Bunu bu yıl birçok kez gördük."

Warriors, arka arkaya beş NBA Finali'nde (2015-2019) oynamış ve üç kez (2015, 2017, 2018) şampiyonluğu kazanmıştı.


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