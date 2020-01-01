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Davis, Lakers ile yeni bir sözleşme imzalayacak!

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in, gelecek sezon için 28.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmeyi ve Lakers ile yeniden sözleşme imzalamayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in, gelecek sezon için 28.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmeyi ve Lakers ile yeniden sözleşme imzalamayı planladığı bildirildi.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Davis ve menajeri Rich Paul'ün önümüzdeki haftalarda kulüple yeni bir sözleşme müzakere edeceği belirtildi.

AD, Los Angeles'ın rekor 17. NBA şampiyonluğunu yakaladıktan kısa bir süre sonra, Instagram canlı yayınında takımda kalma olasılığını ima etmişti.

Davis ilk sezonunda Lakers forması ile 26.1 sayı, 9.3 ribaund ve 2.3 blok ortalamaları yakalayarak başarılı bir sezon geçirmiş, Yılın Savunmacısı ödülü oylamasında ikinci olmuştu.

Charania, Lakers'ın ayrıca, Kentavious Caldwell-Pope ve Rajon Rondo'nun 2020-21 sezonu için oyuncu opsiyonlarını reddetmesini beklediğini kaydetti. Takımın iddiaya göre, her iki oyuncuyu da tutma niyeti olduğu eklendi.


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