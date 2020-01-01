Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Davis: "Lakers için pivot oynamaya da hazırım!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, bu sezon Lakers'ta pivot oynamaya "hazır" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, bu sezon Lakers'ta pivot oynamaya "hazır" olduğunu söyledi.

Davis'in bu sezon Lakers ile pivot pozisyonunda da dakika geçirmesi bekleniyor.

Davis, muhabirlere verdiği demeçte bu olasılığı Lakers başantrenörü Frank Vogel ile tartıştığını ve beş numarada oynamaya "hazır" olduğunu belirtti:

"Takım ne istiyorsa yapmaya hazırım. Beşte oynayabilen Trezz (Montrezl Harrell) ve Marc (Gasol) gibi adamlarımız var, ama benim de o pozisyonda oynamam gereken maçlar olacak. Ben ve koç bunu konuşmuştuk, yani oynamaya hazırım. Ne zaman yapacağı konusunda akıllı davranacaktır ama bunu zaten hep konuşuyorduk.

Oyuncularıyla konuşma şekli harika bir adam. Bana gelip 'Anthony, bu maç beş numarada oynayabilir misin?' diye sorabilir ve ben de o maçın o pozisyonda oynamak için iyi bir maç olmadığını söyleyebilir, veya başka bir zaman gidip 'Koç, bu gece beşte oynayayım. Bence beşte oynamam için harika bir eşleşme' diyebilirim. Sonra bunu konuşup ne yapacağımıza bakarız."

Sezonun ilk iki maçında Davis, Lakers için dört numarada oynamış ve 23.0 sayı, 7.5 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal