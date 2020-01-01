Davis: "Lakers için pivot oynamaya da hazırım!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, bu sezon Lakers'ta pivot oynamaya "hazır" olduğunu söyledi.



Davis'in bu sezon Lakers ile pivot pozisyonunda da dakika geçirmesi bekleniyor.



Davis, muhabirlere verdiği demeçte bu olasılığı Lakers başantrenörü Frank Vogel ile tartıştığını ve beş numarada oynamaya "hazır" olduğunu belirtti:



"Takım ne istiyorsa yapmaya hazırım. Beşte oynayabilen Trezz (Montrezl Harrell) ve Marc (Gasol) gibi adamlarımız var, ama benim de o pozisyonda oynamam gereken maçlar olacak. Ben ve koç bunu konuşmuştuk, yani oynamaya hazırım. Ne zaman yapacağı konusunda akıllı davranacaktır ama bunu zaten hep konuşuyorduk.



Oyuncularıyla konuşma şekli harika bir adam. Bana gelip 'Anthony, bu maç beş numarada oynayabilir misin?' diye sorabilir ve ben de o maçın o pozisyonda oynamak için iyi bir maç olmadığını söyleyebilir, veya başka bir zaman gidip 'Koç, bu gece beşte oynayayım. Bence beşte oynamam için harika bir eşleşme' diyebilirim. Sonra bunu konuşup ne yapacağımıza bakarız."



Sezonun ilk iki maçında Davis, Lakers için dört numarada oynamış ve 23.0 sayı, 7.5 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.



