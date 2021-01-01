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Davis: "Lakers'a 'çaresizlik' duygusu lazım!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'ın "çaresizlik duygusuyla oynamaya başlaması gerektiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers'ın "çaresizlik duygusuyla oynamaya başlaması gerektiğini" söyledi.

Davis, playoffların başlamasına sadece 10 maçı kalan ve kendisi sakatlığından döndüğünden beri 1-3 serisiyle giden Lakers hakkında şu şekilde konuştu:

"Kaderimizi biz kontrol ediyoruz. Bu yüzden, şu anda playofflara girmemiz garanti olsa bile, bir nevi çaresizlik duygusuyla oynamaya başlamamız gerek. Ama play-in turnuvasına katılmaktan o kadar uzakta da değiliz."

Yaklaşık altı haftadır ayak bileği burkulması nedeniyle kadro dışı olan LeBron James'in, önümüzdeki hafta parkelere döneceği iddia edilmişti.


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