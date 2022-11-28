Davis Kupası'nı Kanada kazandı

Teniste ülkelerin yarıştığı en önemli organizasyon 2022 Davis Kupası finalinde Avustralya'yı 2-0 yenen Kanada, kupanın sahibi oldu.
İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde, Avustralya ile Kanada karşılaştı.
Tek erkekler maçlarının ilkinde, Kanadalı Denis Shapovalov, Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.
İkinci tekler maçında ise Kanadalı Felix Auger-Aliassime, Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Skorun 2-0'a gelmesinin ardından sonucu değiştirmeyeceği gerekçesiyle üç maçlık serinin çift erkekler müsabakası yapılmadı ve Kanada, şampiyon oldu.
Kanada, bu turnuvada ilk kez kupaya ulaştı.
İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde, Avustralya ile Kanada karşılaştı.
Tek erkekler maçlarının ilkinde, Kanadalı Denis Shapovalov, Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.
İkinci tekler maçında ise Kanadalı Felix Auger-Aliassime, Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Skorun 2-0'a gelmesinin ardından sonucu değiştirmeyeceği gerekçesiyle üç maçlık serinin çift erkekler müsabakası yapılmadı ve Kanada, şampiyon oldu.
Kanada, bu turnuvada ilk kez kupaya ulaştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ