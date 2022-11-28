Davis Kupası'nı Kanada kazandı

Teniste ülkelerin yarıştığı en önemli organizasyon 2022 Davis Kupası finalinde Avustralya'yı 2-0 yenen Kanada, kupanın sahibi oldu.



İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde, Avustralya ile Kanada karşılaştı.



Tek erkekler maçlarının ilkinde, Kanadalı Denis Shapovalov, Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.



İkinci tekler maçında ise Kanadalı Felix Auger-Aliassime, Avustralyalı Alex de Minaur'u 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.



Skorun 2-0'a gelmesinin ardından sonucu değiştirmeyeceği gerekçesiyle üç maçlık serinin çift erkekler müsabakası yapılmadı ve Kanada, şampiyon oldu.



Kanada, bu turnuvada ilk kez kupaya ulaştı.





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