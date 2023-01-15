Davis Kupası'nda Türkiye ile Slovenya karşılaşacak

Davis Kupası'nda Türkiye ile Slovenya, İstanbul'da karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Davis Kupası'nda Türkiye ile Slovenya karşılaşacak
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15 Ocak 2023 14:46
Teniste Türkiye ile Slovenya'nın karşılaşacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 müsabakası, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Slovenya ile karşılaşacağı organizasyon, 3-4 Şubat'ta ENKA Spor Kulübü'nde yapılacak.

Organizasyonda girişler ücretsiz olacak.

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