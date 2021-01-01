Davis: "Kobe'nin vefatı, halen yüreğimizi dağlıyor..."

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, merhum NBA efsanesi Kobe Bryant'ın mirası hakkında konuştu.



Davis, Kobe'nin ölümünün birinci yıl dönümünün öncesinde, ünlü basketbol ikonu hakkında şunları söyledi:



"Ölümünün birinci yıldönümüne yaklaşırken, bu olanın tekrar farkına varmak resmen yüreğimizi dağlıyor. Bu bana halen normal gibi gelmiyor, inanılır gibi değil.



Bugün bile, bir araya gelip ellerimizi birleştirdiğimizde '1-2-3, Mamba!' diyoruz. Çünkü onu hala organizasyonumuzun bir parçası olarak kabul etmek istiyoruz. Bu trajedi gerçekleştiğinden beri zihniyetimiz, bizden daha büyük bir amaca hizmet ettiğimiz üzerineydi."



"BU KADAR KİŞİYİ ETKİLEDİĞİNİ BİLMİYORDUM"



Davis ayrıca, Kobe'nin 'Mamba Mentality' adını verdiği meşhur yaklaşım zihniyetinin, dünya çapında ne kadar ünlü olduğunun farkına daha sonradan vardığını açıkladı:



"Buradaki futbol oyuncularından Avrupa'daki oyunculara, sporcu bile olmayanlara kadar, herkes 'Mamba Mentality'den bahsediyor. Basketbolseverler dışında, dünya çapında bu kadar etkili olduğunu ve bu kadar kişiyi etkilediğini hiç fark etmemiştim."



Davis, bu sezonun Lakers kadrosunun, Bryant'ın anısına geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğu tekrarlama peşinde olduğunu belirtti:



"Bu trajedi gerçekleştiğinde, 'Hadi onun için kazanalım' demiştik. Geçen yıl yaptığımız da buydu. Bu amaç uğruna, sadece kendimiz için değil, Bryant ailesi için de savaşmıştık ve başarılı olmuştuk."



