Davis: "Kağıt üzerinde gözükenden daha iyi bir takımız"

Anthony Davis, New Orleans Pelicans'ın sezon serisinde gözüktüğünden daha iyi bir takım olduğunu söyledi.
AD, Pelicans'ın yakalayabileceği herhangi bir galibiyet serisinin, kendilerini "yüklü" Batı Konferansında halen playoff resmine sokabileceğine inandığını belirtti: "Hayal kırıklığı olan durum, sezonda gözüken serimizden daha iyi bir takım oluşumuz. Batı'da uyuyamayız. Bunu biliyoruz. Burası yüklü bir konferans. Sanırım Brooklyn'in de serisi bizimle aynı fakat kendileri konferanslarında dokuzuncu sırada. Biz de 14'üncüyüz. Yani yüklü bir konferanstayız. Birkaç galibiyet üst üste, dört maçta üç veya beş maçta dört galibiyet alarak tekrar yarışa girmeye çalışmalıyız. Geçen sene ne yaptığımızı biliyoruz, bu sene de ne kadar iyi bir takım olduğumuzun farkındayız."
Pelicans ekibinin sezonda serisi 17-22 şeklinde.