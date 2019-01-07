Davis: "Kağıt üzerinde gözükenden daha iyi bir takımız"

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Anthony Davis, New Orleans Pelicans'ın sezon serisinde gözüktüğünden daha iyi bir takım olduğunu söyledi.AD, Pelicans'ın yakalayabileceği herhangi bir galibiyet serisinin, kendilerini "yüklü" Batı Konferansında halen playoff resmine sokabileceğine inandığını belirtti:Pelicans ekibinin sezonda serisi 17-22 şeklinde.