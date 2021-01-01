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Davis: "Julius Randle bir MVP adayı!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, New York Knicks yıldızı Julius Randle'ın bir "MVP adayı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, New York Knicks yıldızı Julius Randle'ın bir "MVP adayı" olduğunu söyledi.

New Orleans Pelicans'dan eski takım arkadaşı Davis'e göre Knicks yıldızı, bir MVP adayı:

"Julius adamımdır. New Orleans'ta beraber oynamıştık. Kesinlikle dripling sonrası şutunu ve genel şutörlüğünü çok geliştirdi. Ama o bütün yıl böyle oynuyordu. Hatta MVP adaylarından biri olduğunu düşünüyorum. En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanmalı kesinlikle. Bir süredir playofflara giremeyen bir takımı, playofflara sokuyor. Her şeyini vererek oynuyor ve bu saygı duyulması gereken bir şey."

Randle, bu yıl maç başına kariyer rekoru 23.9 sayı, 10.3 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları ile oynuyor.


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