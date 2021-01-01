Davis'in favori Kobe anısı: "Akıl alır gibi değildi!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, efsane oyuncu Kobe Bryant hakkındaki favori anısını paylaştı.



AD'den merhum Lakers efsanesiyle ilgili en sevdiği hikayeyi paylaşması istendiğinde, 28 yaşındaki oyuncu muhabirlere şöyle bir hikaye anlattı:



"Sanırım hikayeyi bir süre önce anlatmıştım. O dönemde New Orleans'ta oynuyordum ve aramızdaki bir maçta benchte otururken, Quincy Pondexter onu savunuyordu. Sanırım bir önceki pozisyonda Kobe smaç vurmuştu ve sağ omzu çıkmıştı.



Ve moladan sonraki pozisyonda, alçak postta topu ona vermişlerdi. Kimse omzunun çıktığını bilmiyordu. Lakin hareketlerinden rahatsızlık duyduğu belliydi.



O pozisyonda, sırtını dönerek sol elle şut atmıştı. Ve bir adamın omzu çıkmış olmasına rağmen oynamaya devam etmesi ve 'S***ler, sol elimle atarım o zaman' demesi, bana inanılmaz gelmişti.



Daha önce de sol eliyle şut atanlar gördüm tabii ki, ama maçın kritik bir anında bunu yapabilmek, olağanüstü. Kesinlikle en sevdiğim Kobe anlarından biridir."



