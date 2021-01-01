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Davis: "İlk turda bizi kimse görmek istemez!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, ekibine son dönemdeki sıkıntılara rağmen playofflarda oldukça güvendiğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, ekibine son dönemdeki sıkıntılara rağmen playofflarda oldukça güvendiğini belirtti.

Davis, ESPN'den Rachel Nichols ile yaptığı röportajda, hiçbir takımın playoffların ilk turunda Lakers'la yüzleşmek istemeyeceğini söyledi:

"Sıralamalarda nereye düşersek düşelim, yine de şampiyonluk kazanabileceğimizi biliyoruz. Sakatlıklar bu sezon bizi çok etkiledi ama biz her zaman şunu deriz: Böyle şeylerden geçmek, işin sonunda olacakları çok daha tatlı hale getiriyor.

Bana göre karşımıza hangi takım çıkarsa çıksın farketmez. İlk turda kimsenin bizi görmek isteyeceğini sanmıyorum. Nasıl bir takım olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi biliyorum. Yedi maçlık bir seride kim gelirse gelsin yenebileceğimizi düşünüyorum."

Sıkıntılı bir dönemden geçen Lakers ekibi, son üç maçını kaybederek 35-25'lik bir dereceye gerilemiş, ancak Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks'in (33-26) 1.5 maç önünde bulunduğu beşinci sırayı kaybetmemişti.


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