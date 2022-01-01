Davis ilk kez 5'e 5 çalıştı, LeBron bu gece belki yok!

Los Angeles Lakers forveti Anthony Davis'in 16 Şubat'ta geçirdiği sakatlıktan bu yana geçtiğimiz gün ilk kez beşe beş antrenmanlara katıldığı bildirildi.



Lakers, Davis'le temkinli ilerliyor olsa da, kendisinin bu geceki Dallas Mavericks maçı için durumunu şüpheli olarak listeledi.



Geçtiğimzi Pazar günkü New Orleans Pelicans maçında ayak bileğinden sakatlanan LeBron James'in de Dallas karşısında oynaması aynı şekilde şüpheli olarak değerlendirildi.



Bu sezon 16 maçı kaçıran Davis, Mart ayının başlarında, normal sezon bitmeden Lakers kadrosuna geri dönme konusuna "oldukça iyimser gözle baktığını" söylemişti.



37 yaşındaki James ise, Pazar günü ayak bileği hakkında kötümser konuşmuş ve Pelicans'a karşı mağlubiyetin ardından bileğinin "berbat durumda olduğunu" belirtmişti.



