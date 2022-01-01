Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Davis ilk kez 5'e 5 çalıştı, LeBron bu gece belki yok!

Los Angeles Lakers forveti Anthony Davis'in 16 Şubat'ta geçirdiği sakatlıktan bu yana geçtiğimiz gün ilk kez beşe beş antrenmanlara katıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Anthony Davis'in 16 Şubat'ta geçirdiği sakatlıktan bu yana geçtiğimiz gün ilk kez beşe beş antrenmanlara katıldığı bildirildi.

Lakers, Davis'le temkinli ilerliyor olsa da, kendisinin bu geceki Dallas Mavericks maçı için durumunu şüpheli olarak listeledi.

Geçtiğimzi Pazar günkü New Orleans Pelicans maçında ayak bileğinden sakatlanan LeBron James'in de Dallas karşısında oynaması aynı şekilde şüpheli olarak değerlendirildi.

Bu sezon 16 maçı kaçıran Davis, Mart ayının başlarında, normal sezon bitmeden Lakers kadrosuna geri dönme konusuna "oldukça iyimser gözle baktığını" söylemişti.

37 yaşındaki James ise, Pazar günü ayak bileği hakkında kötümser konuşmuş ve Pelicans'a karşı mağlubiyetin ardından bileğinin "berbat durumda olduğunu" belirtmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal