Davis için "Karşı konulamaz bir paket teklif edilmedikçe acele yok" iddiası!

"2020'YE KADAR BAŞKA YERDE KİRALIK KALABİLİR" DÜŞÜNCESİ

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New Orleans Pelicans ekibinin, Anthony Davis için teklifleri dinlemeyi planladığı ancak süperstar oyuncu için "karşı konulamaz" bir paket önerilmedikçe, gelecek Perşembe günü olan takas son gününden önce bir anlaşma yapmayacağı belirtildi.Los Angeles Lakers başkanı Magic Johnson ve genel menajer Rob Pelinka'nın, Davis'in son takas tarihinden önce Davis'in Lakers için oynamak ve uzatma kontratı imzalamak istediğine dair güvenle hareket etmeyi planladığı belirtildi.Lakers'ın, yakında Pelicans ile konuşması bekleniyor.Klutch Sports'dan Menajer Rich Paul'un, Davis'in takas istediği haberini bildirmesi sonrası, çok sayıda lig kaynağı menajerin ve yıldızın tüm lige 'tercih edilen yerin Lakers olduğu ve 2020'ye kadar başka bir yerde kiralık bir oyuncu gibi takılacağını' bildirmesini bekliyordu.Bunun, Lakers'ın takas paketini daha cazip hale getirmenin bir yolu olarak pazardaki teklifleri bastırmak için bir girişim olduğu tahmin ediliyor.New Orleans'ın, varlık bakımından zengin Boston Celtics'in de takas konuşmalarına dahil olduğunda Lakers'ın piyasadaki en iyi takas son tarihi teklifine sahip olduğunu bildiği anlayışıyla çalıştığı da söylenenler arasında.