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Davis, hücumdaki formsuzluğuna değindi: "Ben iki yönlü bir oyuncuyum"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, bu sezon hücum tarafındaki formsuzluğu hakkında konuşarak, oyunun iki yönünde de oynayan bir oyuncu olduğunu hatırlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, bu sezon hücum tarafındaki formsuzluğu hakkında konuşarak, oyunun iki yönünde de oynayan bir oyuncu olduğunu hatırlattı.

Davis, asıl hedefinin oyunun yalnızca tek yönünde değil, her iki yönünde de çok iyi oynamak olduğunu söyledi:

"Pek çok insan hücum tarafında bu sene çok yavaş başladığımdan bahsediyor ama ben iki yönlü bir oyuncuyum. Başarılı bir sezon geçirmek için yalnızca hücum tarafına bel bağlamam. Takım için savunma tarafında da elimden gelen her şeyi yaparım.

İki yönlü bir oyuncu olduğunuzda, yalnızca skor üreterek iyi bir maç çıkarmış olmuyorsunuz. Savunmada yaptıklarımla da maç kazanmamıza yardımcı olabilirim. Ayrıca gerektiği zaman şut da sokabilirim."

Davis, bu sezon Lakers formasıyla maç başına 22.3 sayı (%53 genel şut isabeti, %31.5 üçlük isabeti), 8.6 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakalıyor.


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