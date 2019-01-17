Davis, herhangi bir takas konusunu henüz açmamış

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Anthony Davis'in New Orleans Pelicans ile geleceği belirsiz olsa da, menajeriyle bu konuyu görüşmediği iddia edildi.Davis bu sezon serbest kaldığında takımıyla "süpermaksimum" anlaşma imzalayabilir.ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin iddiasına göre, Davis'in ajanı Rich Paul, Anthony'nin New Orleans Pelicans'daki geleceği hakkında gerçek bir görüşme yapmadıklarını söyledi. Anthony'nin odak noktasının playoff resmi olduğu ve takas son tarihinin ötesinde geleceği hakkında hiçbir söz olmadığı belirtildi.Wojnarowski, takas son tarihinde durumun biraz daha açıklığa kavuşacağını düşündüğünü belirtti: