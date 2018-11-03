Davis: "Her gece kusursuza yakın oynamam lazım"

Anthony Davis, takımı New Orleans Pelicans'ın maç kazanması için "her gece neredeyse kusursuz oynaması gerektiğini" bildiğini söyledi.
25 yaşındaki süperstar oyuncu, Pelicans ekibi kaybettiğinde sorumlunun kendisi olacağını da belirtti: "Tabii ki, maç kazanmak için benim üzerimde çok baskı olacak. Kaybedersek, benim suçum. Kazanırsak, tebriği takımım alacak ki bu konuda hiç problem yok." "Warriors'a karşı bunun güzel bir örneği oldu. İyi bir maç çıkarmadım ve kaybettik. Yani kazanmamız adına bir şansımız olması için, her gece kusursuza yakın oyun çıkarmam gerekiyor. Ama takım arkadaşlarım da harika bir iş başarıyor. Oynamadığım maçlarda bile, her gece galibiyet için savaşıyorlar. Kendi üstümde çok baskı kurmak istemiyorum, ama olduğunu biliyorum."
Davis, sezonda 25.2 sayı, 13.0 ribaund, 5.2 asist, 2.0 top çalma ve 3.2 blok istatistikleriyle oynuyor.