Davis: "Hep Garnett gibi olmak istemişimdir!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, NBA efsanesi Kevin Garnett'in oyun tarzından ilham aldığını söyledi.



Davis, geçtiğimiz günlerde Reddit'in NBA subreddit'inde yapılan bir soru-cevap oturumunun parçasıydı.



Sorulardan biri, Davis'e bu kadar dominant bir iki yönlü oyuncu olma konusunda kimin ilham verdiğiyle ilgiliydi:



"Hey AD! özellikle hem hücum hem de savunma açısından çok yönlülüğün söz konusu olduğunda, oyununu modellediğin oyuncu kim?"



Davis bu soruyu şu şekilde yanıtladı:



"En sevdiğim adamlardan biri, Kevin Garnett'ti. Her zaman tıpkı onun gibi oyunun iki tarafını da oynayarak, ateşli bir rekabetçi olmayı istemişimdir. Ben lige geldiğimde kendisi kariyerinin son bölümlerindeydi ama ona karşı oynamayı hep dört gözle beklerdim."



