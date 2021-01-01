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Davis: "Geldiğimden beri, LA'de ilk kez zorluk yaşıyoruz!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers ekibinin play-in turnuvasından kaçınması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers ekibinin play-in turnuvasından kaçınması hakkında konuştu.

38-30'luk bir dereceyle Lakers ekibi, Batı Konferansı'da play-in radarının içinde, yedinci sırada yer alıyor.

Çoğu Lakers taraftarı bunu kötü bir gelişme olarak görüyor olsa da, Davis bunu eğlenceli bulduğunu belirterek, Los Angeles'a gelişinden beri karşılaştığı ilk gerçek zorluk olduğunu açıkladı:

"Dürüst olmak gerekirse eğlenceliydi. Geçen yıl harika bir takımdık ve buraya geldiğimden beri ilk kez bir zorlukla karşılaşıyoruz. Bu bizim için farklı bir mücadele."


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