Davis, formasının arkasında sosyal mesaja yer vermeyecek

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers sezonda oynamaya döndüğünde formasının arkasına sosyal bir mesaj giymek yerine, kendi soyadını giyeceğini açıkladı.



Davis kararını, Batı Konferansı lideri Lakers'ın takım antrenmanlarına başladığı Orlando'daki bir konferans görüşmesinde doğruladı.



Davis, onaylanan 29 mesaj arasından seçim yapma konusunda çok zorlandığını ve en sonunda kendi soyadında karar kıldığını açıkladı:



"'Davis' soyadı, sahaya her girdiğimde temsil etmeye çalıştığım bir şey. Soyadımın benim için sosyal adalet kadar önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bu süreçte formamın arkasındaki ismi temsil etmeyi düşünüyorum. Ve bu noktaya gelmeme yardımcı olmak için tüm kariyerim boyunca benimle beraber olan insanlar, yine de sosyal adaletsizlik için yapabileceğimiz şeyleri gündeme getiriyor."



Lakers, 30 Temmuz'da Clippers'a karşı Orlando'da sezonu açacak.



