Dallas Mavericks'in yeni yıldızı Anthony Davis, Luka Doncic ile yapılan takasın öneminin farkında olduğunu açıkladı.



Davis, kendisini Mavericks'e taşıyan ve Doncic'i Los Angeles Lakers'a gönderen büyük takasın bir parçası olarak, 6 milyon dolarlık bir ikramiyeden vazgeçmişti.



Öfkenin çoğu genel menajer Nico Harrison'a yönelirken, Davis ise Dallas taraftarları tarafından, "Doncic'i kaybetmelerine mal olan" adam olarak görülme riskiyle karşı karşıya.



AD, Mavs'in şut antrenmanında konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Luka gibi paha biçilemez bir parçayı kaybetmek tabii ki çok ağır. Bu yüzden sadece üzerime düşeni yapmaya ve Nico'ya ve organizasyona sürekli olarak nasıl daha iyi olabileceğimiz konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Bu işin doğrusu budur.



Takası duyduğumda evdeydim, eşimle film izlemek üzereydim ve telefon geldi. Hiçbir fikrim yoktu. Takıma New York Knicks maçı sonrasında galibiyet için tebrik mesajı iletmiştim. Bir saat sonra ise artık takımda olmadığımı öğrendim.



Nico bana ve bu takıma katabileceklerime yürekten inanıyor. İkimiz de yapabileceklerimiz konusunda çok heyecanlıyız ve şampiyonluk kazanmak için harika bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum."



Davis son olarak, Perşembe gecesi Boston'da takımla ilk maçına çıkabileceğini ve bunun olmaması durumunda Cumartesi gecesi Mavs'in takastan sonraki ilk iç saha maçında Houston'a karşı forma giyebileceğini söyledi.



AD bu sezon 42 maçta 25,7 sayı, 11,9 ribaund ve 3,4 asist ortalamalarına sahip.



