Davis: "DeMarcus, kariyerinin en iyi kararını verdi"

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Anthony Davis, eski takım arkadaşı DeMarcus Cousins'ın Golden State Warriors ile anlaşmasına "biraz şoke olduğunu" fakat bunun bir iş olduğunu anladığını söyledi.Boogie'nin "kariyerinin en iyi kararını verdiğini" söyleyen AD, CBS Sports'a şu şekilde konuştu:AD, New Orleans Pelicans ile ellerindeki takımla devam etme durumunda olduklarını da ekledi: