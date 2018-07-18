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Davis: "DeMarcus, kariyerinin en iyi kararını verdi"

Anthony Davis, eski takım arkadaşı DeMarcus Cousins'ın Golden State Warriors ile anlaşmasına "biraz şoke olduğunu" fakat bunun bir iş olduğunu anladığını söyledi.

Anthony Davis, eski takım arkadaşı DeMarcus Cousins'ın Golden State Warriors ile anlaşmasına "biraz şoke olduğunu" fakat bunun bir iş olduğunu anladığını söyledi.

Boogie'nin "kariyerinin en iyi kararını verdiğini" söyleyen AD, CBS Sports'a şu şekilde konuştu:

"Biraz şoke oldum. Ama DeMarcus'u tanıyorum, ve ailesi için kariyerinin en iyi kararını verdiğini de biliyorum. Bunun bir iş olduğunu anlıyorum. Tabii ki bunun devam etmesini çok isterdim. Fakat o noktada onun kafasından ne geçtiğinden ya da durumundan emin değildim. Takas olup geldikten sonra maksimum kontrat hakettiğini düşünürken aşil tendonunun kopması çok zor bir durum. Bu onun için zor bir durumdu."

AD, New Orleans Pelicans ile ellerindeki takımla devam etme durumunda olduklarını da ekledi:

"Takım beni her ne olduysa hepsinden hep haberdar etti. Şimdi de buradayız. Önümüze bakmalı ve elimizdeki takımla başarılı olabilmenin yolunu bulmalıyız."





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