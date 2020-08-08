Davis: "Bucks maçı öncesi, üstümüzde baskı var!"

Los Angeles Lakers Anthony Davis, Lakers'ın Milwaukee Bucks'ı yenmek için "baskı" altında olduğunu söyledi.



Davis, Perşembe gecesi Lakers ile Bucks arasında oynanacak maçla ilgili düşüncelerini paylaştı:



"İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Rakiplerin çıkıp bize karşı ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını da biliyoruz. Arka arkaya iki maç kaybetmek istemeyiz, bu yüzden bir sonrakini kazanmak için kendimize yoğun bir baskı yapacağız. Soyunma odasındaki kimse kaybetmeyi sevmiyor. Maç filmini izleyip, Milwaukee için nasıl hazırlanacağımızı çözmeye çalışacağız."



En son Golden State Warriors'a karşı oynanan bir önceki maçta mağlup olan Davis ve Lakers, 8 Ağustos 2020 tarihinden bu yana ilk kez arka arkaya maçlarda mağlubiyet almaktan kaçınmaya çalışıyor.



Şu an için Lakers, NBA'deki en iyi derece (11-4) ile Batı'nın zirvesinde yer alıyor.



