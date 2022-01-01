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Davis: "Bu sezon geri dönme konusunda iyimserim"

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, bu sezon kadroya geri dönme ihtimaline olumlu gözle baktığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, bu sezon kadroya geri dönme ihtimaline olumlu gözle baktığını söyledi.

Geçtiğimiz ayı ayak burkulması sebebiyle kaçırmış olan Davis, ESPN'den Dave McMenamin'e şu açıklamaları yaptı:

"Bu konuda çok iyimserim. Bir an önce parkelere geri dönmeye çalışıyorum. Yüzde kaç sağlıklı dönebileceğime gelirsek, 100 demek isterdim ama sezonun bitmesine birkaç maç kaldığı için, tamamen emin değilim."

Davis, 16 Şubat'ta Utah Jazz'e karşı oynadığı maçta Rudy Gobert'in ayağına bastıktan sonra bileğini burkmuş ve başlangıçta kendisine dört haftalık bir iyileşme süreci verilmişti.

Normal sezonun bitimine yalnızca 16 maçı kalan Lakers, Batı Konferansı'nın dokuzuncu sırasında yer alıyor.


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