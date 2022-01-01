Davis bu Cuma dönebilir, LeBron bu Perşembe yok...

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in bu Cuma günü parkelere dönmeyi hedeflediği, LeBron James'in ise büyük olasılıkla Perşembe günü kadro dışı olacağı bildirildi.



Lakers ekibi, geçtiğimiz gece Dallas Mavericks'e karşı aldığı mağlubiyetle play-in potasının bir sıra altına, 11 numaraya düşmüş ve resmi olarak playoff sıralamalasının dışına çıkmıştı.



Sezonun bitimine yedi maç kala, Yahoo Sports'tan Chris Haynes, son altı haftadır ayağındaki burkulma sebebiyle parkelerden uzak kalan Davis'in, Lakers'ın New Orleans Pelicans'ı ağırlayacağı Cuma geceki karşılaşma için geri dönmeyi hedeflediğini bildirdi.



Haynes ayrıca, dün gece Dallas'a karşı alınan yenilgiyi ayak bileği burkulması sebebiyle kaçıran LeBron'un ise Perşembe günü Utah Jazz karşısında oynamasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.



