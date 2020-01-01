Davis: "Brooklyn, oldukça iyi bir takım olacaktır"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın Brooklyn Nets'e katılma olasılığı hakkında konuştu.



Harden'ın Nets anlaşması henüz resmi olarak yapılmadı. Bununla birlikte, Harden'ın Rockets'tan gelen devasa bir uzatma kontratı teklifini reddettiği iddiası, mevcut söylentileri daha da alevlendirmişti.



Davis, yakın zamanda "Da Windy City" podcast'inde Mark Carman ile sohbet etti ve kendisine Harden-Nets söylentileri hakkında birkaç soru soruldu.



Davis, konuyla ilgili düşüncelerini açıkladı ve Kyrie-Durant-Harden üçlüsünün iş görüp göremeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Görürse görür, görmezse görmez. Ben Anthony Davis'in ne yapacağını çözmeye çalışıyorum. Bunu çözdüğümde, başka takımlara ve bunun gibi şeylere bakmaya başlarız ama yine de o ekip, oldukça iyi bir takım olur."



Davis ayrıca bu iki oyuncunun da doğru kararları verecek kadar deneyimli olduğundan bahsetti. Oklahoma City Thunder'da benzer bir senaryodan geçtiklerinden ötürü, şu anda bunu çözmek için çok uygun durumda olacaklarını açıkladı:



"Bence onlar ligde yeterince uzun süredir olan ve ne istediklerini bilen iki kişi. İkisi de tonla para kazandılar ve kazanmak istiyorlar, çünkü ikisine de gerçekten yakınım. İster Houston'da ister başka bir yerde olsun, kendileri ve aileleri için en iyi kararı vereceklerini bildiğim şekilde, kazanmak ve bir şampiyonluk için rekabet etmek istiyorlar."



