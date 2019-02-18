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"Davis, Boston Celtics'i uzun vadeli bir hedef olarak görmüyor" iddiası

The Athletic'ten Shams Charania, New Orleans Pelicans süperstarı Anthony Davis'in, Boston Celtics'i uzun vadeli bir hedef olarak görmediği iddiasını ortaya attı.

The Athletic'ten Shams Charania, New Orleans Pelicans süperstarı Anthony Davis'in, Boston Celtics'i uzun vadeli bir hedef olarak görmediği iddiasını ortaya attı.

Davis, All-Star arasında Pelicans dışındaki 29 takımın da tercih edilen takas yerleri listesinde olduğunu söylemişti.

Davis'in babası, Isaiah Thomas'a davranış şekillerinden sonra (kız kardeşinin vefatından sonraki gün maça çıkması yada sakat olmasına rağmen olmasına karşın takaslanması) oğlunun Celtics'te oynamasını istemediğini belirterek ayın başında manşetlerde yer almıştı.




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The Athletic'ten Shams Charania, New Orleans Pelicans süperstarı Anthony Davis'in, Boston Celtics'i uzun vadeli bir hedef olarak görmediği iddiasını ortaya attı.
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