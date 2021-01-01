Davis: "Booker muhtemelen, benim tüm rekorlarımı kırar!"

Phoenix Suns efsanesi Walter Davis, Devin Booker'ın kendisinin tüm takım rekorlarını kırabileceğini söyledi.



Booker, Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı iki NBA Finali maçında, sırasıyla 27 ve 31 sayı bularak harika performanslar ortaya koymuştu.



NBA SiriusXM radyosu ile yaptığı bir röportajda Davis, Booker'ın rekorlarını kırma potansiyelinden şu şekilde bahsetti:



"Bence Devin Booker harika bir adam, hepimiz onun harika bir basketbolcu olduğunu da biliyoruz. Kendisi her zaman şutunu arayan bir skorer ve topu hep ona vermek istiyorlar. Eğer sağlıklı kalırsa ve Suns formasını giymeyi sürdürürse, muhtemelen tüm rekorlarımı kırar."



Davis, 15.666 sayı ile Suns tarihinin en skorer oyuncusu konumunda. 'The Greyhound' lakaplı oyuncu, kariyerinde altı kez All-Star seçilmiş ve Suns forması altında bu alanda bir başka rekorun da sahibi olmuştu. Davis, 1994 yılında emekli olduktan kısa bir süre sonra, 6 numaralı forması da takım tarafından emekliye ayrılmıştı.



Suns tarihinin sayı krallığı listesinde yükselmeye devam eden Booker ise, şu anda 9395 sayı ile 9. sırada yer alıyor.



