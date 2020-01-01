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Davis: "Biz bu gece seriyi bitirmek istiyoruz, Heat istemiyor"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Miami Heat'e karşı NBA Finalleri serisinin 5. maçından önce "biz seriyi bitirmek istiyoruz ama onlar istemiyorlar" şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Miami Heat'e karşı NBA Finalleri serisinin 5. maçından önce "biz seriyi bitirmek istiyoruz ama onlar istemiyorlar" şeklinde konuştu.

Davis, takımı bu gece Heat'e karşı serinin 5. maçını kazanırsa, kariyerinin ilk NBA şampiyonluğunu kazanma şansına sahip.

Davis, Spectrum SportsNet'ten Allie Clifton'a, Lakers'ın seriyi bu gece bitirmek istediğini ve bunu yapmak için doğru zihniyette olduğunu söyledi:

"Zor olacak. Her maç yeni bir meydan okuma sunar. Her maç, en zor maçtır. Onların da bizimle aynı olduklarını biliyoruz, pes etmezler. Bir yere gitmeyecekler. Bizim de tenilebileceğimizi zaten kanıtlamışlardı. Farklı kadrolarıyla, bizim için farklı bir mücadele sunuyorlar. Zor bir 5. maç olacak.

Açıkçası, bu bizim için bir kapanış maçı. İşi bitirmek istiyoruz. Ama onlar istemiyorlar. Bu durum, işimizi her zaman biraz zorlaştırır. Zihinlerimiz hazır. Zihniyetimiz harika. Bu rakibe çok saygı duyuyoruz."


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