Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Davis: "Birçok insan, koronavirüs hakkında bilgisiz"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, koronavirüs salgınının gün geçtikçe korkutucu hale geldiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, koronavirüs salgınının gün geçtikçe korkutucu hale geldiğini söyledi.

Lakers yıldızı, NBA askıya alındığı için kendini mümkün olduğunca koronavirüs hakkında bilgilendirmeye çalışıyor:

"Dün ABD'nin vakalarda bir numara olduğunu gördüm. Bu durum kontrolden çıkıyor. Mümkün olduğunca güvenli kalmaya çalışıyorum, ekip doktorlarımızın bize söylediklerini yapıyor ve her şeyi iyi bir ruhla yapmaya ve ulaşabileceğim insanlara güvende kalmaya çalıştığını söylemeye uğraşıyorum."

"Açıkçası bu bir trajedi ve yıkıcı bir durum. Ligdeki oyuncularımız, oyuncuların aileleri ve dünyadaki herkesle ilgili olanlar, üzücü. Birçok insan bunu yaşadığından ötürü, hikayelerini paylaşabiliyorlar ve bu durumun ciddiyetini aktardıkları için, bu da herkese yardımcı oluyor. İnsanların gözlerini açıyor. Birçok insan bu konuda fazla bilgili değil."

Davis ve Lakers, sezon askıya alınmadan önce Batı Konferansı sıralamasında en iyi dereceye sahiptiler. Chicago doğumlu olan Davis, New Orleans Pelicans ile kariyerine başladıktan sonra, Lakers ile ilk sezonundaydı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal