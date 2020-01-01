Davis: "Birçok insan, koronavirüs hakkında bilgisiz"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, koronavirüs salgınının gün geçtikçe korkutucu hale geldiğini söyledi.



Lakers yıldızı, NBA askıya alındığı için kendini mümkün olduğunca koronavirüs hakkında bilgilendirmeye çalışıyor:



"Dün ABD'nin vakalarda bir numara olduğunu gördüm. Bu durum kontrolden çıkıyor. Mümkün olduğunca güvenli kalmaya çalışıyorum, ekip doktorlarımızın bize söylediklerini yapıyor ve her şeyi iyi bir ruhla yapmaya ve ulaşabileceğim insanlara güvende kalmaya çalıştığını söylemeye uğraşıyorum."



"Açıkçası bu bir trajedi ve yıkıcı bir durum. Ligdeki oyuncularımız, oyuncuların aileleri ve dünyadaki herkesle ilgili olanlar, üzücü. Birçok insan bunu yaşadığından ötürü, hikayelerini paylaşabiliyorlar ve bu durumun ciddiyetini aktardıkları için, bu da herkese yardımcı oluyor. İnsanların gözlerini açıyor. Birçok insan bu konuda fazla bilgili değil."



Davis ve Lakers, sezon askıya alınmadan önce Batı Konferansı sıralamasında en iyi dereceye sahiptiler. Chicago doğumlu olan Davis, New Orleans Pelicans ile kariyerine başladıktan sonra, Lakers ile ilk sezonundaydı.



