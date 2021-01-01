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Davis Bertans, en az iki hafta yok

Washington Wizards, forvet Davis Bertans'ın sağ kalf zorlanması nedeniyle yaklaşık iki hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards, forvet Davis Bertans'ın sağ kalf zorlanması nedeniyle yaklaşık iki hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Bertans, sakatlığı takımının geçtiğimiz Perşembe günü Utah Jazz karşısında oynadığı maçta geçirmişti. 28 yaşındaki oyuncu, Washington'ın 12 Mart'ta Philadelphia 76ers'a karşı oynadığı maçtan, kalf zorlanması nedeniyle erkenden ayrılmak durumunda kalmıştı.

Wizards ile beş yıllığı 80 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladıktan sonraki ilk sezonunda Bertans, beklentileri karşılamakta zorlanmıştı.

Letonyalı oyuncunun skor üretimi, geçen sezon 15.4 sayı ortalamasının ardından bu sezon 10.8 sayıya düşmüştü.


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