Davis Bertans, 80 milyon dolarlık kontratla Wizards'ta kaldı!

Serbest oyuncu Davis Bertans'ın temsilcisi Arturs Kalnitis, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye, Bertans'ın ve Washington Wizards'ın beş yıllığı 80 milyon dolarlık bir sözleşme için anlaştığını bildirdi.



Anlaşmanın dördüncü yılında sonra bir erken fesih opsiyonu içerdiği bildirildi.



Önceki sezon yaklaşık 7 milyon dolar kazanan Bertans için bu, önemli bir yıllık artış oldu. Letonyalı oyuncu, Wizards ile ilk yılında patlama yaşamış ve %42.4'lük üçlük isabeti oranıyla NBA'de altıncı sırada yerleşerek, 15.4 sayı ortalaması yakalamıştı.



28 yaşındaki oyuncu gönüllü olarak Florida'daki NBA bubble'ında düzenlenen sezon devamında oynamamıştı ve Wizards'ın 1-7 serisiyle gittiği son sekiz maçını kaçırmıştı.



