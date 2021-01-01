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Davis Bertans, 4-6 hafta arası yok!

Washington Wizards forveti Davis Bertans'ın, ikinci derece kalf zorlanmasının iyileşme sürecinde 4-6 hafta parkelerden uzak olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards forveti Davis Bertans'ın, ikinci derece kalf zorlanmasının iyileşme sürecinde 4-6 hafta parkelerden uzak olacağı bildirildi.

Bertans, Philadelphia 76ers'a karşı oynanan playoff ilk turunun 4. maçında oyunu terk etmek zorunda kaldıktan sonra, sakatlığının boyutunu ortaya çıkaran bir MR çektirmişti. Letonyalı forvet, oyundan ayrılmadan oynadığı 23 dakikada 15 sayı kaydetmişti.

28 yaşındaki oyuncu, normal sezonda Washington ekibinin en güvenilir üçlük tehditlerinden biriydi ve maç başına uzaktan 7.5 denemesinin %39.5'inde isabet bulmuştu. Bertans, geçtiğimiz sezonda imzaladığı beş yıllığı 80 milyon dolarlık sözleşmenin ilk sezonunda yer alıyor.


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