Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, çaylak koleksiyon kartının Şubat ayındaki müzayedede 1 milyon dolarlık değeri geçerek satılmasıyla ilgili konuştu.



Davis, kartının değerinin miktarını görünce mahcup olduğunu ve kendisinin de kart endüstrisine dahil olma fikrini değerlendirdiğini belirtti.



Yahoo Finance'tan Brooke DiPalma'ya konuşan AD, şunları söyledi:



"O alana girmem gerekebilir. Çok mahcup oldum. Yani, kartlarımdan birinin değerinin bu olması büyük bir onur."



Davis, yüksek fiyatın "mesleğinde yaptığı tüm sıkı çalışma ve adanmışlığın" bir kanıtı olduğuna inandığını belirtti.



2012-13 National Treasures imzalı kart, Goldin Müzayedeleri aracılığıyla 1.045 milyon dolara satılmıştı ve Davis'in herhangi bir kartı için ödenen en yüksek fiyat olarak rekor kırmıştı. Goldin ayrıca Pazar günü bir 2012 Panini Prizm Gold Davis çaylak kartını 185.000 dolar karşılığında açık artırmaya çıkarmıştı ve bu da ayrıca bir rekordu.



