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Davis, ayakkabısını giyerken oyundan atıldı!

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, dün gece Chicago Bulls'a karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinde, ayakkabısını giymeye çalışırken oyundan atıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, dün gece Chicago Bulls'a karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinde, ayakkabısını giymeye çalışırken oyundan atıldı.

Kariyerinde ikinci kez bir maçtan atılmış olan Davis, Russell Westbrook'un başarısız alley-oop pası girişimi üzerine dengesini toplayamayıp yere düştü ve bu sırada ayakkabısı ayağından çıktı.

Davis, ayakkabısını tekrar giyerken hakemlerin oyunu devam ettirmelerine tepki göstererek, ikinci teknik faulünü aldı ve hızlı bir şekilde oyundan atıldı:

Karşılaşmada 28 dakika forma giyen Davis, geceyi 20 sayı ve 6 ribaund ile tamamladı: 


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