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Davis: "Aşilin şakası yok, şansımı zorlamak istemiyorum"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, son iki maçı kaçırmasına sebep olan aşil sakatlığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, son iki maçı kaçırmasına sebep olan aşil sakatlığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Davis, Southern California News Group'tan Kyle Goon'a, iki hafta önce meydana gelen sakatlığının ciddi olmadığını, ancak %100 sağlıklı olmadan oynama riskini almak istemediğini söyledi:

"Kaçırdığım her maçta, aslında oynamak istiyordum. Ama aşil olunca iş farklı oluyor. Eğer kuadriseps kası ya da parmak falan olsaydı, umursamazdım, oynardım. Ama aşilin şakası olmuyor, şansımı zorlamak istemiyorum. Bugün ilk kez antrenman yapabilmiştik, arkadaşlarla biraz çalıştık ve durumu görme imkanım oldu.

Halen ağrı hissetmeme rağmen oynayıp sonra sakatlandığım ve birkaç hafta ya da playofflar boyunca kadro dışı kaldığım bir duruma düşmek istemiyorum. Sezonun başlarında veya ortasında iki üç maç kaçırıp, kalanı için hazır olmayı tercih ederim."

Davis, bu gece Lakers'ın Memphis Grizzlies'e karşı oynayacağı maç için şüpheli olarak listelendiğinden ötürü, üst üste üçüncü maçını kaçırabilir.


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