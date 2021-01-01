Davis: "Annem istediği için Kevin Garnett'ten özür dilemiştim"

Eski NBA oyuncusu Glen Davis, ilk NBA antrenmanı sırasında eski takım arkadaşı Kevin Garnett'le bir tartışma yaşaması sonrası, annesinin kendisini eski yıldızdan özür dilettiğini söyledi.



"Big Baby" lakaplı Davis, ilk antrenmanında Garnett'in kendisine 'trash-talk' yaptığını zannetmesi üzerine, bir tartışmaya girdiğini belirtti.



Davis, hikayeyi Fubo News'a şu şekilde anlattı:



"Antrenmandaki ilk günümdü ve maç yapıyorduk. Bir şut soktuktan sonra geri dönerken kendi kendimi gaza getirmek için bir şeyler söylemiştim. Kevin bana 'Kime diyorsun ulan?' demişti. Kafamda 'Adam Garnett, ama ben de korkak değilim, sadece havamı bulmaya çalışıyorum' demiştim. Bana 'S**erim havanı' demişti."



David, annesi olmasaydı, o küçük çekişme yüzünden Garnett'ten asla özür dilemeyeceğini ve belki de şu anda sahip oldukları ilişkiyi kurmayacaklarını da sözlerine ekledi:



"Annemle konuşuyordum ve annem 'Git ondan özür dile' dedi. Kahvaltısını alıyordu, ben de benimle konuşsun diye yanına yanaşmıştım. Ama beni görmeden geçip gitmişti. Sonra soyunma odasındayken yanına gittim ve 'Özür dilerim. Dün her ne yaptıysam, sahada kalacağını düşünmüştüm, ama şimdi özür dilerim.' dedim. 'Sorun değil küçük dostum' demişti."



