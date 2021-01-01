Davis, ameliyata ihtiyaç duymadığı için "memnun"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, kendisini en az bir ay sahalardan uzak tutacak olan diz sakatlığına değindi.



Davis, sol dizindeki bağ burkulması sakatlığı nedeniyle önemli bir süreyi kaçıracağı konusundaki hayal kırıklığını paylaşırken, bu sakatlığı düzeltmek için ameliyata ihtiyacı olmayacağını öğrendiğine "memnun" olduğunu itiraf etti:



"Artık yürümenin zor olduğu bir noktaya gelmiştim. Mola vermem gerekiyordu. Tam o sırada bacağımdan ses geldiğini duyduğumda, aklıma gelen ilk şey büyük bir sakatlık olabileceğiydi. Oldukça duygusal bir hale bürünmüştüm ve resmen dağılmıştım, fakat şükürler olsun ki durum öyle olmadı."



"BU SEFER KAFAM DAHA RAHAT"



Davis, olaylara karşı pozitif bir bakış açısına sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Geçtiğimiz sezon Lakers'ın 72 normal sezon maçının 36'sını aşil sakatlığı ve baldır gerginliği sakatlıkları nedeniyle kaçırmış olan AD, bu duruma farklı baktığını belirtti:



"Zihinsel olarak iyi bir noktadayım. Geçen yılki sakatlık daha çok ben kaynaklıydı. Bu seneki ise talihsiz bir ana denk gelmekten ötürü oldu. Sanırım kafamı rahatlatan şey, bundan kaçınmak için yapabileceğim pek bir şey olmadığını biliyor olmam. Takım arkadaşlarım ve basketbol dışındaki çevrem de moralimi yüksek tutmaya çalışıyor."



All-Star oyuncu, sakatlığı geçtiğimiz Cuma günü Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan maçta geçirmişti. Ocak ayı ortasında yeniden değerlendirmeye alınacak Davis'in kadroda yer almadığı Lakers, üst üste ikinci maçını kaybetti ve şu anda Batı'da 16-15'lik bir dereceyle yedinci sırada yer alıyor.



