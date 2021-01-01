Davis: "Alex Caruso, Lakers'ın gizli kahramanı!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, takım arkadaşı Alex Caruso'nun Lakers'ın gizli kahramanı olduğunu söyledi.



Yakın zamanda Davis, takım arakdaşı Jared Dudley sayesinde, Caruso'nun oyundaki etkisini fark ettiğini açıkladı:



"En yüksek maaşı alan veya bireysel başarılara sahip olan bir oyuncu olmasa da, zeki bir oyuncu. Pek çok insan onu fark etmiyor ama yine de doğru şekilde oynuyor. Savunmada odaklanıyor, zor şutlar sokuyor ve temastan asla kaçınmıyor.



Bir istatistik görmüştüm, Detroit maçında kaybettikten sonra Dudz bana onun 'artı-eksi' istatistiklerinde +46 olduğunu falan söylemişti. Bu da onu sahaya sürdüğünüzde, her zaman olumlu etki yarattığını gösteriyor.



Oyunu doğru şekilde oynuyor ve bu yüzden maç sonlarında oynaması konusunda da ona tamamen güveniyoruz."



