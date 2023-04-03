Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, Lakers'ın "açgözlü" olmaya başladığını ve "henüz tatmin olmadığını" söyledi.



Davis, dün gece Lakers'ın Houston Rockets'a karşı aldığı galibiyette 40 sayılık bir performans sergileyerek, ekibinin derecesini 40-38'e yükseltip Batı'da 5. sıraya yerleşmesinde büyük rol oynadı.



Maçtan sonra Davis, Lakers'ın açgözlü olmaya başladığını ve play-in turnuvasından kaçınmak istediğini belirtti:



"Kontrolümüzde olan şeylere odaklanıyoruz. Sahaya her adım attığımızda, kaderimizi kontrol eden bizler oluyoruz. Bu maçları kazanarak, gerisini kendi haline bırakmamız lazım. Diğer takımların yaptıkları bizim kontrolümüzde değil, fakat bizim belli bir çaba ve enerji göstermemiz bizim kontrolümüzde. Bunu ne kadar çok yaparsak, play-in turnuvasında oynamamak için o kadar iyi bir konumda oluruz. Daha açgözlü bir hale gelmeye başladık ve henüz tatmin olmuş değiliz. Yapmamız gerekeni yapıyoruz. Her takıma karşı rekabet edebiliriz."



Sezonda 38 mağlubiyeti olan Lakers ekibi, bu alanda Clippers, Warriors ve Pelicans ile aynı noktada bulunuyor. Warriors ve Clippers 41 galibiyete sahipken, Lakers ve Pelicans ise 40'ar galibiyette yer alıyor.





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