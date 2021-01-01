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Davis 4 ve 5 oynadığında, Lakers için neler değişiyor?

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, pivot ve uzun forvet oynadığında Lakers'ın oyun şemasının nasıl etkilendiğini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, pivot ve uzun forvet oynadığında Lakers'ın oyun şemasının nasıl etkilendiğini anlattı.

28 yaşındaki oyuncu, pivot ve uzun forvet oynadığında takımının oyunun nasıl değiştiğini, şu sözlerle açıkladı:

"Dört oynadığımda, yanımda Dwight (Howard) veya DJ (DeAndre Jordan) oluyor. Bence bu senaryoda savunma tarafında biraz daha fazla hareketli olabiliyorum. Bu sayede de topsuz alandan gelip blok yapabiliyor veya top çalabiliyorum.

Beşte olduğumda, genellikle boyalı alanda oluyorum ya da ikili oyun oynarken perdeleme yapıyorum. Yani top elinde olan kişi pas yollarsa ya da içeri girerse, genellikle yardımcı olamıyorum. Yani ana fark bu. Ayrıca beşteyken, hepimiz adam değiştirebiliyoruz ve rakibin önünde durabiliyoruz."

"PERİYOT İÇİNDE 5'E GEÇEBİLİRİM"

Davis, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

"Beşte olmadığımda, yanımda bir pivot olduğu için adam değiştirmiyoruz ve bu da rotasyonları etkiliyor. Savunma tarafında bize en yararlı şeyi bulmak için, bunlara bakıyoruz.

Birkaç sezon önce uzunlarımız JaVale (McGee) ve Dwight (Howard) oluyordu ve çeyreklerin sonunda veya ortasında, ben beşe geçiyordum. Bu şu anda da baktığımız bir şey. Bunları çözmek için birkaç maça ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."


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