Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in menajeri Rich Paul'un, Davis'in aşil sakatlığıyla parkelerden üç haftadan fazla uzak kalmasını beklediği iddia edildi.



Paul, USA Today Sports'tan Mark Medina'ya göre, Davis'in aşil sakatlığını daha da şiddetlendirdikten sonra, üç haftadan fazla bir süre kaçıracağına inanıyor:



"Paul'a göre Davis, yeniden değerlendirme döneminin ötesinde maç kaçırma olasılığına hazırlanıyor ve muhtemelen rehabilitasyonun başlangıcı da o sırada olacak."



Sağ aşil tendonunda zorlanma tespit edilmiş olan Davis'in, iki veya üç hafta içinde yeniden değerlendirileceği belirtilmişti.



