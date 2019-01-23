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Davis 1-2 hafta değil, 2-4 hafta arası yok!

Anthony Davis'in bir el cerrahisi uzmanını ziyaret edeceği ve sol işaret parmağındaki bir kırık nedeniyle 2-4 hafta kaçırmasının beklendiği açıklandı.

Anthony Davis'in bir el cerrahisi uzmanını ziyaret edeceği ve sol işaret parmağındaki bir kırık nedeniyle 2-4 hafta kaçırmasının beklendiği açıklandı.

New Orleans Pelicans, başlangıçta Davis'in parmak burkulmasıyla 1-2 hafta kaçıracağını belirtmişti.

Çıkan rapora göre, ifadeler şu şekilde:

"Volar plakalı avülsiyon kırığı bir hiperekstansiyon hasarıdır ve sakat parmakta dayanıksızlığa neden olabilir. Davis'in bu tip bir sakatlığı varsa, burkulan işaret parmağıyla önceden söylenen 1-2 hafta yerine 2-4 haftayı kaçırması beklenebilir."

Davis, parmağını 18 Ocak'ta Portland'a karşı oynanan karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlamıştı. 18 Haziran'da Pelicans'ın 105-85'lik Memphis galibiyetinde forma giymemiş olan Davis, o maçta kenarda otururken sol işaret ve orta parmaklarının etrafında bir bant bulunuyordu.

AD, bu sezon ortalama 29.3 sayı, 13.3 ribaund, 4.4 asist, 2.6 blok ve 1.7 top çalma ile oynuyor. Pelicans, bu sezon onsuz 2-4 serisinde.




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