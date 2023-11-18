Davinson'un müdahalesi ile sakatlanan Vini, 2,5 ay yok!

Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior, milli takımda şok bir sakatlık yaşadı.Kolombiya ile oynanan maçta sakatlanan Brezilyalı oyuncu, uzun süre sahalardan uzak kalacak.Marca'ya göre; Davinson Sanchez'in müdahalesinin ardından sakatlanan Vinicius'un 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.9 yıldız oyuncusunun yaşanan sakatlıklar sebebiyle sahalarda uzak kalması, teknik direktör Carlo Ancelotti ve ekibinin imkanlarını daralttı.Sezonun son bölümünde iyileşmesi beklenen Thibaut Courtois ve Eder Militao'nun yanı sıra kaleci Kepa, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler ve Vinicius Jr takımdan bir süre uzak kalacak.Tchouameni ve Camavinga'nın yeni yıldan önce sahalara dönmesi beklenmezken Kepa, Bellingham ve Ceballos'un milli aradan sonra kadroya dönmesi bekleniyor.