Davinson Sanchez: "Zor maçlar oynuyoruz"

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımda ilk golünü attığı Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Davinson Sanchez: 'Zor maçlar oynuyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2023 21:31
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımda ilk golünü attığı Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Davinson Sanchez galibiyetle ilgili olarak, "Takım oyunu önemli olan. 0-0'da bunun olması önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde de zor maçlar oynuyoruz, kazanmak özgüven veriyor. Rakip önde baskı yapmaya çalıştı ama ilk golden sonra rakip çözüldü." dedi.

Davinson Sanchez, "Kendi oyunumu oynuyorum. Topu rakipten geri kazanmak çok önemli ve biz takım olarak bunu yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery