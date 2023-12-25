Davinson Sanchez, Süper Kupa'da oynayacak mı?

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in Süper Kupa maçında da oynamasının zor olduğu belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez, Süper Kupa'da oynayacak mı?
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25 Aralık 2023 11:21
Son güncelleme 25 Aralık 2023 11:26
Sol üst arka adalesinden sakatlanan Davinson Sanchez, iki haftalık tedavi sonucu Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçında takıma dönmüştü.

Danimarka'da sakatlığı nükseden Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi, dün Fenerbahçe derbisine yetişmedi ve kadroya alınmadı.

27 yaşındaki oyuncunun, cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan TFF Süper Kupa'da da görev yapmasının zor olduğu öğrenildi. 

 
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