Davinson Sanchez, Süper Kupa'da oynayacak mı?

Sol üst arka adalesinden sakatlanan Davinson Sanchez, iki haftalık tedavi sonucu Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçında takıma dönmüştü.
Danimarka'da sakatlığı nükseden Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi, dün Fenerbahçe derbisine yetişmedi ve kadroya alınmadı.
27 yaşındaki oyuncunun, cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan TFF Süper Kupa'da da görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.
Danimarka'da sakatlığı nükseden Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi, dün Fenerbahçe derbisine yetişmedi ve kadroya alınmadı.
27 yaşındaki oyuncunun, cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan TFF Süper Kupa'da da görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.