Davinson Sanchez Rusya yolunda!

Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Sky Sports'un haberine göre Moskova ekibi, gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Tottenham Hotspur ile 15 milyon euro karşılığında el sıkıştı.



Spartak Moskova, 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla ise görüşmelerine devam ettiği ve sözleşme şartlarını konuştuğu belirtildi.



Kolombiyalı futbolcunun adı Galatasaray ile de anılıyordu.



Davinson Sanchez, 2017 yılında 42 milyon euro karşılığından Ajax'tan Kuzey Londra ekibine transfer olmuştu.



1.87 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon Tottenham ile 24 karşılaşmada görev yaptı.







