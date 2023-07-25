Davinson Sanchez Rusya yolunda!

Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez için İngiliz ekibiyle 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Davinson Sanchez Rusya yolunda!
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25 Temmuz 2023 16:32
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Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Sky Sports'un haberine göre Moskova ekibi, gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Tottenham Hotspur ile 15 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

Spartak Moskova, 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla ise görüşmelerine devam ettiği ve sözleşme şartlarını konuştuğu belirtildi.

Kolombiyalı futbolcunun adı Galatasaray ile de anılıyordu.

Davinson Sanchez, 2017 yılında 42 milyon euro karşılığından Ajax'tan Kuzey Londra ekibine transfer olmuştu.

1.87 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon Tottenham ile 24 karşılaşmada görev yaptı. 



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